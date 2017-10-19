Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır yönünden gelerek, Üçyol mevkisi güzergahından Derik İlçe merkezine giden ve Abdullah Berman'ın kullandığı 73 DD 340 plakalı tırın iddiaya göre freni boşaldı. Saman yüklü tır, önündeki Mehmet Hanifi Yeğin'in kullandığı 48 PP 438 ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 8061 plakalı iki araca çarptıktan sonra devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Tırın çarpması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi, yaralanarak, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.