Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma ekipleri, Erciş ilçesi Ağırkaya Mahallesi kırsalında, 19 Ekim 2017 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Ercilli operasyonunda PKK’lı teröristlere ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 150 litre mazotla güçlendirilmiş amonyumnitrat ile birlikte 1 adet piknik tüpü, 1 adet çapa, 1 adet kürek, 2 adet siyah renkli puşi, 1 adet şemsiye, 1 adet poşete sarılı vaziyette sabun, 1 adet güneş paneli, 1 adet cam kavanoz ve 1 adet demlik ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.