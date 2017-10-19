Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma ekipleri, Erciş ilçesi Ağırkaya Mahallesi kırsalında, 19 Ekim 2017 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Ercilli operasyonunda PKK’lı teröristlere ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 150 litre mazotla güçlendirilmiş amonyumnitrat ile birlikte 1 adet piknik tüpü, 1 adet çapa, 1 adet kürek, 2 adet siyah renkli puşi, 1 adet şemsiye, 1 adet poşete sarılı vaziyette sabun, 1 adet güneş paneli, 1 adet cam kavanoz ve 1 adet demlik ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
Van'da EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
19.10.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda teröristlerce EYP yapımında kullanılan 150 litre mazotla güçlendirilmiş amonyumnitrat ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler : van,EYP,amonyumnitrat,
512689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512689.aspx
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