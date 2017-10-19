Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1306. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında 06 C 5422 plakalı servis minibüsü ile 06 ADD 255 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ankara'da servis minibüsü kaza yaptı, 1 ölü 8 de yaralı var
19.10.2017 - 17:59 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da servis minibüsünün bir minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Etiketler : ankara,ankara kaza,trafik kazası,haberler,
512696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512696.aspx
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