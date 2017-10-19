Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1306. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında 06 C 5422 plakalı servis minibüsü ile 06 ADD 255 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 