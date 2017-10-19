Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde 23 Eylül'de başlayan TAK kurulum çalışmaları sona erdi. Köprüdeki kapatılan şeritler, saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı
19.10.2017 - 18:10 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde 23 Eylül'de başlayan TAK kurulum çalışmaları sona erdi. Köprüdeki kapatılan şeritler, saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler : fsm,köprü,trafik,istanbul,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
512699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512699.aspx
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