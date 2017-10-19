3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan ve Kızılçat karakolları sorumluluk sahasında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan grubu fark etti. Sınır birliklerince yakalanan 23 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.