3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan ve Kızılçat karakolları sorumluluk sahasında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan grubu fark etti. Sınır birliklerince yakalanan 23 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Hatay'da yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı
19.10.2017 - 18:19 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
Etiketler : hatay,mülteci,haberler,sınır dışı,
512700 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512700.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER