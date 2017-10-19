İbrahim Gül idaresindeki 42 KD 674 plakalı işçi servis minibüsü, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde, Mustafa Sağlam'ın kullandığı 42 CMG 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Araçlar sürücüleri Gül ve Sağlam ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'da işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı, 12 kişi yaralandı
19.10.2017 - 18:37 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,haberler,
512702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512702.aspx
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