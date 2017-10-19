Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar ve şarkıcı Tarık Mengüç'ün de hesaplarını ele geçirerek para istedikleri tespit edilen hacker şebekesinin adreslerinde ele geçirilen bilgisayar, harici disk, CD ve dijital verilerin incelemesinden hesaplarını ele geçirdikleri şahıslara ait yüz binlerce yazışma tespit edildi.,

KARADAĞLI BİN LİRA KAPTIRMIŞ

6 bin kişinin sosyal medya ve mail hesabı ile WhatsApp'ını ele geçirdiği belirlenen çeteden, aralarında 32 ünlü isiminde bulunduğu 50 kişinin mağdur olarak ifade verdiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Başını soruşturma kapsamında tutuklanan G.Ş.'nin çektiği şebekeye aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişinin para kaptırdığı tespit edilirken, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan bin lira aldıkları da öğrenildi.

YAŞ ORTALAMASI 22, 9'U 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İstanbul merkez olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 42 üyesinden adliyeye sevk edilen 29'unun 14'ü tutuklanan hacker şebekesinin 9 üyesinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, başı çeken 10 üyenin yaş ortalamasının ise 22 olduğu polis tarafından tespit edildi.

"BU YAZIŞMALAR SENİN Mİ"

Olta (Fishing) yöntemini kullanan ve tanınmış isimlere "Bu yazışmalar senin mi?" ve "Fotoğraftaki sen misin?" yazılı merak uyandırıcı linklerin yer aldığı mesaj ve mailler yolladığı tespit edilen şebekenin, söz konusu linklere tıklayan kişilerin şifrelerini kırarak mail adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri tespit edilirken, hackerların gönderdiği link ve uzantılara cep telefonlarından tıklayan bazı kişilerin ise WhatsApp yazışmalarının de ele geçirildiği polis tarafından tespit edildi.