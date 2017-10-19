Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının tankına asit döküldüğü sırada patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle 2'si ağır 9 işçi yaralandı. Yaralılar Veysel Bıçak, Nasır Aydın, Hamza Ülkü, Nesimi Bozkan, Selahattin Aydın, Vedat Kupçu, Hüseyin Uçan, Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada durumu ağır olan işçiler Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Olay yerine, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Çerkezköy OGS Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek de geldi.

Kaymakam Yüzer yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.