Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Siverek - Hilvan karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametine seyir halindeki Nezir İlamlı idaresindeki Otomobil, Cehennem Deresi yakınlarında takla atarak yolun karşı tarafına geçti. Meydana gelen trafik kazasında 9 aylık bebek Musa İlamlı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nezir, eşi Remziye ile çocukları Semanur, Yunus Emre, Furkan, Zeynel Abidin İlamlı yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Nezir İlamlı, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden bebek Musa İlamlı ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alan ailenin yakınları hastaneye akın etti.

Polis ve Jandarma ekipleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.