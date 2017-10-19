Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul’un ’Eyüp’ ilçesinin adının ’Eyüpsultan’ olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.