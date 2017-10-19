Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul’un ’Eyüp’ ilçesinin adının ’Eyüpsultan’ olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
19.10.2017 - 23:10 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un Eyüp ilçesinin adının 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Etiketler : eyüpsultan,istanbul,
512737 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512737.aspx
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