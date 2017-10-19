Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul’un ’Eyüp’ ilçesinin adının ’Eyüpsultan’ olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.