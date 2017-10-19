Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de oturan ortaokul mezunu elektrik teknisyeni 49 yaşındaki Tahir Öztürk, 2011'den itibaren akülü ve elektrikli araç üretimi yapmaya başladı. Öztürk, işletmesinde ürettiği London Bus, akülü çocuk treni, akülü fayton, Ladybug, fire car ve panda treni hem yurtiçine satıyor hem de ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Suudi arabistan gibi 13 ülkeye ihracat ediyor.

Öztürk, son olarak Düzce Belediyesi'nin talebi üzerine, işyerinde çalışan 8 kişilik ekibiyle birlikte, motoru hariç tamamı yerli üretim olan ve 400 bin liraya mal edilen bir nostaljik tramvay üretti. Tramvay, enerji ihtiyacının yüzde 15'lik kısmını üzerinde bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlıyor.

YEŞİL ENERJİLİ TRAMVAY

Yurt içi ve yurt dışına üretimler yaptıklarını söyleyen Tahir Öztürk, ürettikleri tramvayın nostalji ile teknolojinin harmanlanmasıyla tasarlandığını, minimum enerji ile maksimum fayda almak amacıyla üretildiğini söyledi. Öztürk, "Tramvayımız aküyle çalışıyor. Ayrıca üzerindeki güneş panelleri üretilen enerjiyle de çalışabiliyor. İki şoför kabini yer alıyor. Tramvayı kullanan kişi, her iki kısımda da aracı kullanabiliyor. Tamamen nostaljik bir tramvay konsepti oluşturduk. Kullandığımız fren, hidrolik sistem. Önüne ve arkasına emniyet sensörleri koyduk. Önünde ya da arkasında bir cisim olduğunda tramvay otomatik olarak duruyor. Tramvay rampa aşağı giderken, motorun ürettiği enerjiyi aküye depolanabiliyor. Bu da tramvayımızın menzilini yüzde 15 arttırıyor. Üzerinde bulunan güneş panelleri de enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor. Tamamen yeşil enerjiyle çalışan bir tramvay yaptık" dedi.

"SAATTE 15 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR"

Tramvayın 21 yolcu kapasiteli olduğunu, ancak bu sayının 50'ye kadar çıkartılabileceğini söyleyen Öztürk, 400 bin liraya mal ettiklerini belirttikleri tramvayın saatte 15 kilometreye kadar hıza ulaşabildiğini söyledi. Öztürk, Denizli'de kullanılması için de bir tramvay yapmak istediklerına kaydetti.