Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Kartı (26) idaresindeki 01 V 3538 plakalı otomobil, Sakabaşı Mahallesi Mut Caddesi'nde İhsan Kale'nin (30) kullandığı 06 YA 8582 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Kartı ve Kale, sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İhsan Kale'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan yol, kazalı araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.