Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 51. kilometresinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi. Gaziantep’ten İzmir’e gittiği belirtilen Erhan Ç., idaresindeki 27 LM 817 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Y., yönetimindeki 13 KB 446 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce karşı şeride geçti, ardından yol kenarındaki istimlak duvarına çarptı. Otobüsün yaklaşık 5 metre yükseklikteki boşlukta asılı vaziyette kaldı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar, Çay ve Akşehir ilçelerindeki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Ali Osman Önal (43) kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.