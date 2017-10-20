Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Muallimköy mevkisine giden polis ve jandarma ekipleri, çalılık alanda kadın cesedine rastladı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cesedin 20-25 yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi.Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulundu
20.10.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda kadın cesedi bulundu.
Etiketler : Kocaeli,kadın cesedi,yaşam haberleri,
512828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512828.aspx
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