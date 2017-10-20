Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Muallimköy mevkisine giden polis ve jandarma ekipleri, çalılık alanda kadın cesedine rastladı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cesedin 20-25 yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi.Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.