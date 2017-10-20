Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan Doğaner Kısadere, 5 ay önce aldığı 90 model Citroen marka arabasını satışa çıkardı. Arabasını sadece nakit para ile satmayı düşünmeyen Kısadere, Iphone marka telefonla takas edebileceğini de belirterek internete ilan verdi. Arabasının camına da aynı ilanı yapıştıran Kısadere, “Arabayı yaklaşık 5 ay önce almıştık.

Bir ihtiyacımız olduğu için değil keyif için almıştık. Şimdi de keyif için satıyoruz. Satarken de takas usulü satalım diye düşündük. Iphone fiyatları elbette değişiyor. Biz 5 bin liralık arabamıza eş değer olan bir Iphone ile arabayı satabiliriz. İlanı verdikten sonra çok fazla arayan oldu ama direkt herhangi bir Iphone telefonla takas edeceklerini zannedenler de oluyor. Bizim arabamızın değeri 5 bin lira. Eğer 2 bin 500 lira değerinde bir Iphone ile gelirlerse üzerine 2 bin 500 lira verip arabayı alabilir. Iphone’un son modeli ile gelirlerse üzerine sanırım bin lira da biz borçlanırız” diye konuştu.