Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüp, Haliç Sahili açıklarında su üzerinde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler deniz polisinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Polisi yaptıklar çalışma sonrasında su üzerinde bulunan cesedi Eyüp Sahiline çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahsın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Deniz Polisi tarafından karaya çıkarılan cesedin 60 yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi. Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.