Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’de okul çıkışı Mustafa Yetgin 17 yaşındaki Helin Palantöken’i öldürmüş, iki öğrenciyi de yaralamıştı.Yaralı öğrencilerden biri olan ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Deniz Morsümbül olay anını anlattı.

Okuldan çıkıp tren istasyona yürüdüklerini söyleyen Deniz Morsümbül," Çocuk bizi okulun yokuşunda gördü. Ondan sonra istasyonun oraya gittik biz. Tekrar orada karşılaştık. Arabayla durdu. Silahlıydı, ben sıkamaz diye düşündüm. Ben de onun üstüne doğru bir adım attım arkadaşlara zarar gelmesin diye. Çocuk ilk sıktı sağ bacağıma ben hiçbir şey hissetmedim. Namluyu Cemil’e çevirdi. Ben etrafa baktım çocuğa nasıl zarar verebilirim diye. Helin’e çevirdi namluyu. Ben o sırada yerde gördüğüm taşı alıp çocuğa vurmuş olsaydım daha farklı şeyler olabilirdi. Ben taşa eğildiğim anda saçmalar içeride dağıldı zaten. Çocuk sonra çıktı yürüdü hiçbir şey olmamış gibi. Etraftaki insanlar, camdakiler fotoğraf filan çekiyorlardı. Bağırdım onlara ambulans aramaları için çevreden duyarlı bir insan göremedik. Okuldan çıkan herkes silahı görünce hepsi kaçtı. Benim ayağımda 20 tane saçma var. onlarda kaslara yapışık şekilde kalacağını söylüyorlar" dedi.

Deniz Morsümbül’ün babası Gürsel Morsümbül ise, “diyeceğim tek şey kimse ile alıp veremediğimiz bir şey yok. Kimse ile bir düşmanlığımız yok. Adaletin tecelli etmesini diliyorum. Her şeyden önce adalet diliyorum. Oğlumun tedavisi devam ediyor. 5 santim ile ölümden kurtulmuş, atardamara gelmemiş” dedi.