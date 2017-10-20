Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan öğrencilerden bazılarının teneffüste, bazılarının beden eğitimi dersinin ardından bahçedeki çeşmeden su içtiklerini söylemesi üzerine, okul yetkilileri ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan 29 öğrenci, içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu sırada polis tarafından çağrılan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sudan incelemek için numune aldı. Çeşmenin suyu da kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.