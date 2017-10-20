Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serhat Ural / İhlas Haber Ajansı

Özellikle sonbaharda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı muhteşem görüntüsüyle yine kendine hayran bırakıyor. Yedigöller özellikle sonbaharda fotoğraf tutkunlarının değişilmez mekânı haline geliyor. Fotoğrafçılar ağaçlarda yaşanan renk değişiminin göle yansıyan muhteşem görüntüsüyle fotoğraflamak için adeta birbirleri ile yarışıyor.

Bolu’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, içinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlarken kampçılarında uğrak yeri haline geliyor. Kampçılar muhteşem doğa içerisinde kurdukları çadırlarda harika bir tatil yapma fırsatına sahip oluyor.