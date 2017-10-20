Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı TV Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 55 FG 573 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun karşıya geçmekte olan yaya Yusuf Dil'e (84) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Dil, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da feci kaza: 1 ölü
20.10.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı TV Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 55 FG 573 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun karşıya geçmekte olan yaya Yusuf Dil'e (84) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Dil, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,kaza,yaşam haberleri,
512932 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512932.aspx
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