Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı TV Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 55 FG 573 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun karşıya geçmekte olan yaya Yusuf Dil'e (84) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Dil, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.