Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak olan İstanbulspor A.Ş. - Altınordu A.Ş. TFF 1. Lig futbol müsabakası ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın saat 10.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi Stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi."
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
20.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak olan İstanbulspor A.Ş.-Altınordu A.Ş. TFF 1. Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak olan İstanbulspor A.Ş. - Altınordu A.Ş. TFF 1. Lig futbol müsabakası ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın saat 10.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Etiketler : İstanbul,
512951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512951.aspx
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