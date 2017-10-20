Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak olan İstanbulspor A.Ş. - Altınordu A.Ş. TFF 1. Lig futbol müsabakası ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın saat 10.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi Stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi."