Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. 18 Ağustos’ta Barış Mahallesi Midyat yolu üzerinde, 1 Eylül’de Selahattin Eyyübi Mahallesi Soran Sokak’ta, 14 Eylül’de Barış Mahallesi Gazi Sokak’ta, 21 Eylül’de Selahattin Eyyübi Mahallesi Kiraz Sokak’ta ve 5 Ekim’de Zeynelabidin Mahallesi Yıldız Sokak’ta yaşanan hırsızlık olaylarında ikametlere binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo ve lavabo pencereleri zorlanmak suretiyle girildiği ve mağdur vatandaşların evde olmadığı zamanlarda hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği belirlendi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bina ve çevrelerinden alınan 470 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay yeri inceleme raporları ve çevreden elde edilen istihbari bilgiler ışığında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişiyi 13 Ekim’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 adet 30 gram burma bilezik, 1 adet 35 gram işlemeli bilezik, 1 adet işlemeli 30 gram bilezik, evlerden çalınan para ve altınlar ile satın alınan 2 adet otomobil ele geçirildi. Araçlara Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulurken, 18 Ekim’de adliyeye sevk edilen 3 şahıs "ikametten nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ile bina ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.