Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı trafodan patlama sesi gelmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alırken elektrik ekipleri trafoya müdahale etti. Patlamanın olduğu bölümdeki elektrik diğer taraflara yönlendirilirken mahallede herhangi bir elektrik kesintisi olmadı.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.