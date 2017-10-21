İlçenin kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan Hüseyin Özmen'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kütahya'daki yangın çok sayıda yapıya zarar verdi
21.10.2017 - 01:53 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.
İlçenin kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan Hüseyin Özmen'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Etiketler : kütahya,yangın,
513034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513034.aspx
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