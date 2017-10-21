Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, yoğun sis nedeniyle bazı hatlarında hizmete ara verdi. Saat 07.05'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. İptal duyurusu Şehir Hatları A.Ş'nin, kurumsal Twitter hesabından yapıldı. İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.