Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir süre çalıştığı tatlıcıdan 250 lira çalan eski çırak 17 yaşındaki F.S., hırsızlık yaptıktan sonra, 'Bir dahakine daha çok para isterim' diye not bıraktı.

KOVULDUĞU DÜKKANA HIRSIZLIĞA GİRDİ



Adana Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir tatlıcıda, bir süre çalıştıktan sonra işten çıkarılan F.S. 16 Ekim'de sabaha karşı tırmanarak işten çıkarıldığı tatlıcı dükkanına girerek önce rafta bulunan tatlılardan yedi.





"BİR DAHAKİNE DAHA ÇOK PARA İSTERİM"



Dolaptaki gazlı içeceklerden de içen F.S. bozuk para çekmecesindeki 250 lira değerindeki demir parayı cebine doldurduktan sonra, tatlı kutularından bir tanesinin içine, "Bir dahakine daha çok para isterim." diye not yazdıktan sonra tezgaha bırakarak kaçtı.





Sabah iş gelen Mahmut Baylas, notu görünce polisi aradı. Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerindeki güvenlik kameralarını inceleyince şüphelinin kimliğini belirledi. Aynı gün yakalanan F.S.'nin üzerinde işyerinden çaldığı öne sürülen 123 lira bulundu. Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen F.S. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.