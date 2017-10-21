Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarındaki otomobil içerisinde uyuşturucu aldıktan sonra kendinden geçen bir kişinin olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobildeki şahsı uyandırmaya çalıştı. Yarı baygın halde polislerle konuşmaya çalışan şahsın bir ara "Bırakın beni gideyim" demesi dikkat çekti.Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahalede bulunarak ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine götürdü.Öte yandan araç içerisinde yapılan aramada paspasın üzerinde, içinde bonzai olduğu düşünülen madde bulundu.

