Olay Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarındaki otomobil içerisinde uyuşturucu aldıktan sonra kendinden geçen bir kişinin olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobildeki şahsı uyandırmaya çalıştı. Yarı baygın halde polislerle konuşmaya çalışan şahsın bir ara "Bırakın beni gideyim" demesi dikkat çekti.Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahalede bulunarak ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine götürdü.Öte yandan araç içerisinde yapılan aramada paspasın üzerinde, içinde bonzai olduğu düşünülen madde bulundu.
Erzurum’da bonzai içti, şoför koltuğunda kendinden geçti
21.10.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da uyuşturucu madde bonzai içtiği iddia edilen şahıs, otomobilin şoför koltuğunda kendinden geçti. Genç adamı, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri uyandırdı.
Olay Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarındaki otomobil içerisinde uyuşturucu aldıktan sonra kendinden geçen bir kişinin olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobildeki şahsı uyandırmaya çalıştı. Yarı baygın halde polislerle konuşmaya çalışan şahsın bir ara "Bırakın beni gideyim" demesi dikkat çekti.Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahalede bulunarak ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine götürdü.Öte yandan araç içerisinde yapılan aramada paspasın üzerinde, içinde bonzai olduğu düşünülen madde bulundu.
Etiketler : Erzurum,Bonzai,
513098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513098.aspx
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