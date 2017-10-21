Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da üniversite hazırlık yıllarında kilo sorunu başlayan, tiroid ve diyabet hastalığı ile mücadele eden Naime Cebeci, uzun yıllar yaptığı diyet ve farklı yöntemlerden sonuç alamadı.





MİDE KÜÇÜLTÜLDÜ



Verdiği kiloları kısa sürede alan, kiloları nedeniyle rahatsızlıkları dayanılmaz noktaya ulaşan Naime Cebeci, muayene ve tetkiklerinden sonra ameliyata girdi.

1 yıl önce laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatla Cebeci'nin midesi küçültüldü.





66 KİLOYA DÜŞTÜ



Ameliyat ardından beslenme danışmanıyla sıkı işbirliği yapan Naime Cebeci, 1 yılda 146 kilodan 66 kiloya düştü.





"AİLEM BENİ ÇOK DESTEKLEDİ"



Aşırı kilolarından dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Naime Cebeci, 1 yıl önce 146 kiloya ulaştığında hayatı kendi için ne kadar zorlaştırdığının farkına vardığını, bir karar alması gerektiğini anladığını söyledi. Cebeci, şöyle dedi: "Kendimce uygulamaya çalıştığım kilo verme yöntemlerini uyguladıktan kısa süre sonra verdiğim kiloları hızla aldığımı fark ettim. Başarılı olamıyordum. Araştırmalarım sonunda mide küçültme (tüp mide) ameliyatından haberdar oldum. Ailem, arkadaşlarım ve çevrem beni çok destekledi."

"YAŞAM KALİTEMİ ARTIRDIM"



Kendisi için en doğru kararı aldığını anlatan Naime Cebeci, kilo vermeye devam ettiğini anlatırken, "Sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Aktif spor yapıyorum. Yaşam kalitemi artırdım. Beni gören öğrencilerim ve arkadaşlarım tanımıyor, şaşırıyorlar. Benim adıma çok mutlu oluyorlar. Ben de onlardan aldığım güzel tepkiler sayesinde mutlu oluyorum. Doktoruma ve aileme beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu cesaret isteyen bir şey, sonuçta ameliyat oluyorsunuz, ama bazen de hayatta cesur olmanız gerekiyor. Bu cesareti gösterdim ve kendim için en doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Hayatım eskisine göre çok daha güzel oldu. Bundan sonra her şey daha güzel olacak" diye konuştu.