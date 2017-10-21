Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Söğütlü köyü, Taşlıca Mezrası mevkiindeki ormanlık alan içerisinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak operasyonu kapsamında bugün sabah saat 07.00’dan itibaren icrasına başlanan T/A faaliyeti esnasında toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bulundu.

Yapılan kontrolde jelikanlar içerisinde; 1 adet RPG-7 rokeatar, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet BİXİ makinalı tüfek, 200 adet BİXİ makinalı tüfek mühimmatı (mayonlu), 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 10 adet Kaleşnikof P.T. şarjörü, 400 adet Kaleşnikof P.T. mühimmatı, 5 adet el bombası, 200 gram C-4 plastik patlayıcı, 47 adet fünye, 1 adet büyük telsiz, 4 adet el telsizi, 1 adet kamera, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet radyo, 1 adet pusula, 13 adet küçük pil ve bloğu, 2 adet akım ölçer, 2 adet not defteri, 2 adet EYP düzeneği /hazır, 1 adet 12 volt akü, eğitim ders notları, kablolar ve bataryalar ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.