Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzcumurat Mahallesi’nde zeytin toplamaya giden işçiler, tarla kenarına atılmış ve kafası bedeninden kesilerek ayrılmış bir erkek cesedi gördü. İşçiler durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada, cesedin Balıkesir Dinkçiler Mahallesi’ne kayıtlı 30 yaşındaki Ali G.’ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, savcının incelemesininin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.