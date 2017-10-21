Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askerî hareketlilik sürüyor.Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente sevk edilen zırhlı personel taşıyıcıları ile askerî araçlar Reyhanlı ilçesine ulaştı.Askerî araçlar güvenlik önlemleri altında ilgili birliklere yönlendirildi.
Hatay'daki askerî hareketlilik devam ediyor
21.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askerî hareketlilik sürüyor.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,İdlib gerginliği,Hatay,
513156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513156.aspx
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