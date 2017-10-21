Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askerî hareketlilik sürüyor.Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente sevk edilen zırhlı personel taşıyıcıları ile askerî araçlar Reyhanlı ilçesine ulaştı.Askerî araçlar güvenlik önlemleri altında ilgili birliklere yönlendirildi.