Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Düzce’nin Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Melen Çayında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Melen Çayında suda bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri olay yerini güvenlik çemberi altına aldı. Uzun süre suda olduğu tahmin edilen ceset ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Suda bulunan ceset AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Yapılan incelemede cesedin Cumayeri ilçesinde yaşayan ve 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Hamdi Koz’a ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.