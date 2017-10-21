Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Bekir Gökburun, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su getirmek için evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

EVİNDEN 20 KM UZAKLIKTA BULUNDU



Bunun üzerine Gökburun'un ailesi ve Bekir Gökburun'u aramaya çıktı. Ancak, arama çalışmalarından sonuç alınamayınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Bekir Gökburun, evinden 20 kilometre uzaklıktaki Nurhak İlçesi'nin Adalar Mevkii'nde bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adamın dönüşte yolu şaşırdığı için kaybolduğu belirtildi.