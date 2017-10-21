Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Saray ilçesi Örenburç Mahallesi kırsalında, 21 Ekim 2017 günü İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz Operasyonu sırasında tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınakta; 15 El Yapımı Patlayıcı (EYP), 93 elektronik fünye, 2 el bombası tapası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı patlatıcısı, 3 elektronik EYP anahtar sistemi, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 akımölçer, 1 litre sıvı kimyasal madde, EYP yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve bant ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.