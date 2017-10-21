Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan’dan yatla Ezine ilçesinin Dalyan bölgesine getirilen uyuşturucunun buradan alıcılar vasıtasıyla Türkiye piyasasına sürüleceği ihbarıyla harekete geçti. Yapılan operasyonda, uyuşturucuyu yattan indirirken jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçtı. A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 1 yat ve 3 araç ele geçirildi.

300 kilogram esrarın genetiği ile oynanarak "skank" tabir edilen uyuşturucuya dönüştürüldüğü, esrardan 4-5 kat daha etkili olduğu öğrenildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tespit edilirken, şahısların sorgusu sürüyor.