Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan’dan yatla Ezine ilçesinin Dalyan bölgesine getirilen uyuşturucunun buradan alıcılar vasıtasıyla Türkiye piyasasına sürüleceği ihbarıyla harekete geçti. Yapılan operasyonda, uyuşturucuyu yattan indirirken jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçtı. A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 1 yat ve 3 araç ele geçirildi.
300 kilogram esrarın genetiği ile oynanarak "skank" tabir edilen uyuşturucuya dönüştürüldüğü, esrardan 4-5 kat daha etkili olduğu öğrenildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tespit edilirken, şahısların sorgusu sürüyor.
Çanakkale’de 2 milyon dolarlık 300 kilo esrar ele geçirildi
21.10.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık 2 milyon dolar olan 300 kilogram esrar ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan’dan yatla Ezine ilçesinin Dalyan bölgesine getirilen uyuşturucunun buradan alıcılar vasıtasıyla Türkiye piyasasına sürüleceği ihbarıyla harekete geçti. Yapılan operasyonda, uyuşturucuyu yattan indirirken jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçtı. A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 1 yat ve 3 araç ele geçirildi.
Etiketler : Çanakkale,esrar,
513181 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513181.aspx
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