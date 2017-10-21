AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir  Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, etek giyip silahla  kendisini yaralayan kişiye ait videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine  başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinin tespiti için çalışma yaptı.Ekipler, görüntüde kendisini bacağından vuran T.Z. hakkında, "suç  örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın sözde Erzincan temsilcisi olduğu, sosyal medya  danışmanlığı yaptığı ve sosyal medyadan kadınlar hakkında haddini aşan  paylaşımları nedeniyle olumsuz tepkiler olduğuna" ilişkin bulgulara ulaştı.

Bu bilgiler doğrultusunda olayın "örgüt içi cezalandırma"  olabileceğini değerlendiren polis, sosyal medyada paylaşılan videoyu mercek  altına aldı.Titizlikle incelenen videodaki direkten yola çıkarak olay yerinin  Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Kançeşme mesire alanı altındaki futbol  sahası olduğu belirlendi.Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, aynı açılardan çektikleri  görüntü ve fotoğraflarla videodaki yerin burası olduğunu saptadı.

OTOMOBİLİN JANTINDAN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

Videoda otomobilin anlık görünen jantından yola çıkan ekipler, aracın  marka ve modelini belirleyerek, olay yeri ile T.Z'nin yaralandıktan sonra  kaldırıldığı Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki 100'den fazla  güvenlik kamerası ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.Otomobilin plakasını ve kiralık olduğunu tespit eden ekipler, aracı  Gaziosmanpaşa Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Aracı kiralayan kişinin M.A.  olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.Ekipler, zanlının ifadesi doğrultusunda Ç.B, S.Ö, Ş.Y, M.A, M.Y, S.K,  V.Ş. ile Çakıcı'nın yeğeni S.F.Ç'yi de yakaladı.Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden 9 zanlı, çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.

ÇAKICI İMZALI NOT!

Operasyon kapsamında tutuklanan, suç örgütü elebaşı Alaaddin  Çakıcı'nın sözde İzmir temsilcisi Ş.N. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan  V.Ş'nin, işlediği cinayet yüzünden 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı  belirlendi. V.Ş'nin evindeki aramada bir ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ile  Alaattin Çakıcı imzalı, "Yapacağınızın en iyisini yapacağınızı biliyorum, 10 bin lira gönderildi." yazılı not bulundu.