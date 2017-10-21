Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti. Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı ’Deep İsland’ adlı, Geyikli’de konuşlu yata operasyon yapıldı.

İKİ OTOMOBİL VE BİR MİNİBÜSE EL KONULDU

Şüpheliler yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu.

Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi’ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Skunk'ın esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.