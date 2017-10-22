Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Ahmetbeyli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Adnan Menderes Havalimanı’na İrlandalı turistleri götüren Hasan Akçakaya yönetimindeki minibüs, iddiaya göre Yoncaköy mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selçuk Devlet Hastanesine ve İzmir’deki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüste 16 turistin olduğu, diğer turistlerin yara almadan kazadan kurtulduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan turistler, başka araçlarla Adnan Menderes Havalimanı’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.