Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kepez Mahallesi polis kontrol noktasındaki yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan S. idaresindeki 67 TC 042 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada Ö.S. (28) idaresindeki 67 TE 685 plakalı polis aracına çarptı.

Kazada polis memurları Ö.S. ve Ö.A. (36) ile diğer otomobilde bulunan Emine S. (36), İ. S. (13) ve İ.S. (17) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikeleri bulunmazken hastanedeki tedavileri devam ediyor. Diğer otomobilde bulunan üç yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil sürücü Hasan S. yapılan alkol muayenesinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak rapor hazırlarken, kaza yapan sürücü ise karakola götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.