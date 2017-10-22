Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay (56), sabah saatlerinde tarlasını sulamak için evden ayrıldı. Bir süre haber alamayan aile bireyleri, gittikleri tarlada Özay’ı göğüs ve başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özay'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.