Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Kızılköy Mevkii'ndeki Harar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Emre Karadağlı yönetimindeki 17 KE 014 plakalı otomobil, iddiaya göre yüksek hız nedeniyle virajı alamadı. Savrulmaya başlayan otomobil, köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı A.O.'yu ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif yaralı sürücü Karadağlı ise jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.