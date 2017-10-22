Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Emniyet birimlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları bütün hızıyla sürerken, yeni bir bombalı araç saldırısı olabileceği yönünde uyarı yapıldı. Suriye’de yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’de bir eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Örgüt içinde faaliyet gösteren özellikle yabancı uyruklu şahısların başta İstanbul olmak üzere birçok kentte bombalı saldırı planladığı tespit edildi. Suriye’deki çatışma bölgesinden edilen istihbarat Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderildi. Yazıda, DEAŞ’ın bu saldırıyı SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) ya da cipe yerleştirdiği patlayıcıları kalabalık yerlerde patlatmayı hedeflediği bildirildi. Başta yol uygulamalarında bu tarz araçlara yönelik daha dikkatli olunması, yabancı şahısların mutlaka kimlik ve vize bilgilerinin araştırılması istendi. Bu arada Suriye ve Irak sınır bölgelerindeki illerde görev yapan güvenlik güçleri de ayrıca uyarıldı. Kaçak yollarla yurda giriş yapan her iki ülkenin vatandaşlarına yönelik daha duyarlı olunması talep edildi. Yazıda sınır güvenliğinin sağlanabilmesi ve sızmaların önlenmesi için bütün güvenlik güçlerinin koordineli olarak çalışması gerektiği söylendi. Ayrıca elde edilen bilgilerin yetkili kişi ve birimlerce güvenli kanallardan mutlaka üst birimlere iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.