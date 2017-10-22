Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da oturan Tahsin Gökhasan ile nişanlanan İlknur Üçok (18), iddiaya göre, 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesini alarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı gözaltın alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan kız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tokat’ta oturan Özkan ve babası Mustafa İpek, bu haberi televizyonda gördüklerine şoke oldu. Baba oğul ekrandaki kişinin, kendilerini de aynı yöntemle 20 bin lira dolandıran kişi olduğunu fark etti. Emniyete giden ikili, daha önce şikâyette bulundukları ancak gerçek ismini bilmedikleri için yakalanamayan Üçok hakkında ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis, şüpheli ile ona aracılık yapan M.G.D. ile K.Y’yi gözaltına aldı. Dolandırıcı gelin tutuklanırken diğerleri serbest kaldı.