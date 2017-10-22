Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da üniversite mezunu Emre Görür (26), pompalı tüfeğe misina ile kurduğu düzeneği kapı koluna bağladı. Annesi Hülya Görür oğlunu uyandırmak için odaya girince kapı koluna bağlı tüfek ateş aldı. Güngör, tüfekten çıkan kurşunla başından vurularak öldü.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Seda Apartmanı'nda meydana geldi. İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören Emre Görür okuldan mezun olunca Adana'ya ailesinin yanına döndü. İddiaya göre kız arkadaşı ile sorun yaşayan genç bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Genç adam pompalı tüfeğin tetiğine bağladığı ipi odasındaki kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunun önüne geçti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesini duyarak odaya giren baba Görür, oğlunu kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sinir krizleri geçiren anne Hülya Görür, "Yavrum bunu bana nasıl yaparsın? Sensiz ben ne yaparım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.