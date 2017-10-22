Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa K’nin (55) kullandığı patpat motoru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada patpat motorundan fırlayan sürücünün eşi Serfinaz Karaköse (43) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları 16 yaşındaki K.K. ile 3 yaşındaki U.K. yaralandı. Yaralı çocuklar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.