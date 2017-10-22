Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve şehir dışı bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Mezar yeri için cüzi bir ücret alan belediye, organlarını bağışlayan vatandaşlara ise mezar yerini ücretsiz veriyor. Samsun’daki mezarların kapasiteleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ali Kukuş, ölüm ortalamalarına bakıldığı zaman mevcut mezar yerlerinin şehre 10 yıl daha yeteceğini ifade etti.



“2 büyük mezarlıkta yer kalmadı”

Asri ve Kıranköy mezarlığında yer kalmadığının altını çizen Samsun Mezarlar Müdürü Ali Kukuş, “Samsun il sınırları içerisinde 3 bine yakın mezarlık bulunuyor. Samsun’da yoğun olarak en büyük mezarlıklar Asri, Derecik ve Kıranköy mezarlıklarında defin işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kıranköy ve Asri mezarlıklarında fazla bir defin yeri kalmadı. Şu an itibariyle defin işlemleri Derecik Mezarlığında devam ediyor. Derecik Mezarlığı 220 dönüm bir araziden oluşuyor. Şu an itibariyle Asri Mezarlığında 31 bin, Derecik’te 3 bin 700, Kıranköy Mezarlığında da 51 bin defin gerçekleşti. Kıranköy Mezarlığı tamamen dolu durumda. Vatandaşlar yer talep etseler bile yerimiz yok. Sadece daha önceden alınmış yerler var. Asri Mezarlığında da 2 adalık bir mezar yeri kaldı. Derecik Mezarlığında ise mezar yeri sıkıntısı yok” dedi.



“10 yıl yetecek mezar yeri var”

Samsun merkezde 10 yıl yetecek mezar yeri kaldığını ifade eden Ali Kukuş, “Derecik Mezarlığındaki mezar yerlerinin bize 10 yıl yeteceğini düşünüyoruz. Bunu, geçtiğimiz yıllardaki ölüm oranlarına bakarak hesaplıyoruz. Bu mezar yerinin Samsun’a bir afet ya da toplu ölüm olmadığı sürece 10 yıl yeterlidir. Bu zamana kadar Asri Mezarlığında 31 bin 704, Derecik Mezarlığında 8 bin 705, Kıranköy Mezarlığında ise 51 bin 112 adet defin gerçekleştirildi. Bu 3 büyük mezar yerinde bu zamana kadar toplam 91 bin 521 adet defin gerçekleştirilmiştir. Bu defin sayıları mahalle ve ilçe mezarlıklarını kapsamamaktadır. En büyük mezarlıkları kapsamaktadır” diye konuştu.