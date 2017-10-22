Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrası kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 7 çocuk babası emekli güvenlik korucusu Ramazan Durmaz (50), hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Ailesi ve köy sakinleri, uzun süre haber alamadıkları Durmaz’ı aramaya başladı. Köylüler, Durmaz’ı dere yatağında ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Durmaz’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün, Hasankeyf ilçesi Uzundere köyünde de emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay (56), sulamak için gittiği tarlasından göğüs ve başından silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu.