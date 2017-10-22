Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrası kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 7 çocuk babası emekli güvenlik korucusu Ramazan Durmaz (50), hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Ailesi ve köy sakinleri, uzun süre haber alamadıkları Durmaz’ı aramaya başladı. Köylüler, Durmaz’ı dere yatağında ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Durmaz’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün, Hasankeyf ilçesi Uzundere köyünde de emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay (56), sulamak için gittiği tarlasından göğüs ve başından silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu.
Emekli korucu ölü bulundu
22.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Kozluk ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya giden emekli güvenlik korucusu dere yatağında ölü olarak bulundu.
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513321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513321.aspx
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