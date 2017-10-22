Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç. isimli 9 yaşındaki çocuk 19 Ekim günü öğleden sonra okuldan gelip evden ayrıldı. Trafik ışıklarında su satan Mustafa Ç. akşam eve dönmedi. Bunun üzerine anne Fatma Ç. Köprübaşı Polis Merkezine giderek çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek başvuru yaptı. Polis merkezi ekipleri çocuk şube müdürlüğüne olayı bildirdi. Bunun üzerine çocuk şube müdürlüğü ekipleri harekete geçip kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada polis dün gece çocuğun Mersin'de olduğunu arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gittiğini ailesine haber vermediğini belirledi. Çocuk Mersin'den getirilerek ailesine teslim edildi.