Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, 20 gün önce hasadına başlanan elmanın soğuk hava depolarına koyulmaya başlandığını söyledi. Bugünlerde soğuk hava depolarında yoğunluk yaşandığını belirten Muğlu, “Karaman, 11 milyon elma ağacıyla şu anda Türkiye’de birinci durumdadır. Üretim bazına bakıldığı zaman ise fidanların yeni olması sebebiyle üretim düşüktür. Ancak birkaç yıl sonra Karaman, üretimde de birinci sırayı yükselecektir. Karaman’da şu anda 31 soğuk hava deposu var. Bunların toplam tonaj hacmi ise 120 bin ton civarındadır. Bu soğuk hava depolarının kapasitesi üretime göre yetmiyor. Ama şöyle de bir gerçek var, karasal iklime sahip olan Karaman’da her yıl dolu ve don olayı yaşanıyor. Bizim normalde yıllık elma üretimimiz 550 bin ile 600 bin ton arasında oluyor. Son yıllarda ise bu rakam 350 bin ton civarında kalıyor. Sonuçta bu soğuk hava depoları bu üretime göre yetmez. Şehrimize yeni soğuk hava depoları yapılmaya devam ediyor. Bulunduğumuz bu depo da son derece modern bir depodur. Elmanın iyi saklanabilmesi için tün depoların bunun gibi atmosferik depo olması gerekiyor” dedi.

“12 bin tonluk deponun yüzde 70’i şimdiden doldu”

Karaman’da modern bir depoya sahip olduklarını söyleyen soğuk hava deposunun işletme müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Göktuğ Çiftçi de, “Karaman’da bu yıl yaşanan don nedeniyle elma üretimi az oldu. Tüccarlar ile üreticilerin hasadını yaptıkları elmalar depolarımıza gelmeye başladı. Şu anda ise depolarımızın yüzde 70’lik kısmı dolmuş durumda. Soğuk hava depomuz son teknolojiye sahip bir depodur. 12 bin ton kapasiteye sahip olan depomuzun bin 300 tonu kontrol atmosferli depodur. Bu depolara elma haricinde nar, ayva ve armut gibi meyveler de koyabiliyoruz” diye konuştu.