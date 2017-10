Türkiye Gazetesi

Zengin mutfağıyla ünlü Adana'da tarihi mekanlardan birisi olan Kazancılar Çarşısı’ndaki Ciğerciler Sokağı’nda her pazar günü günün ilk ışıklarıyla birlikte telaş başlıyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki mangallarını kuran ciğerci esnafı bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da mezeleri yapmaya başlıyor. Alışılagelmiş kahvaltı masasındaki zeytin, peynir ve reçel gibi ürünler yerine Ciğerciler Sokağı’ndaki kahvaltı masalarında bol acılı ciğer, çay yerine ise şalgam yerini alıyor. Garsonların masalar arasında son dokunuşları yaptığı sokak, müşterilerin gelmeye başlamasıyla ve ciğerlerin mangalla buluşmasıyla birlikte adeta ‘duman altı’ oluyor.



“Eskiden daha yaygındı”

Ciğerciler Sokağı’nda 40 yıldır kebapçılık yapan Mustafa Şahin (54), geleneğin eskiye göre değer kaybettiğini belirterek, “Cumartesi günü akşamdan başlıyoruz. İnsanlar gece çocuklarıyla, arkadaşlarıyla yemeğe başlıyorlar. Pazar günü akşam 5’e kadar devam ediyoruz. Eskiden bu gelenek daha yaygındı. Burası eskiden kuş pazarıydı. Kuş pazarı kalktıktan sonra burası eski geleneğini kaybetti” diye konuştu.

Ciğer yemeye gelen Halil İbrahim Göl isimli bir vatandaş ise, “Doğdum doğalı bu geleneği sürdürüyoruz. Her pazarları geliyorum. Herkes gelsin buraya. Adana yöresinde güzel bir kahvaltı türü” dedi.

Ciğer ustası Seyfettin Danış (42) ise, “Burası bizim ustalarımızdan kalma. Her zaman sürecek ve inşallah sürmeye devam edecek. Dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. Amerika’dan, İsviçre’den, Almanya’dan hatta Rusya’dan bile gelen var” ifadelerini kullandı.



“Biz geleneği devam ettiriyoruz”

Ali Bozca isimli vatandaş da geleneğin devam edeceğini belirterek, “Bu gelenek bizim çocukluğumuzdan bu yana devam eden gelenektir. Bizde devam ettiriyoruz. Ben kendi çocuklarımıda getiriyorum. Onlarda gelip yiyorlar. Bu geleneği devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Mehmet Kılıç ise sabah kahvaltısını ciğer kebabıyla yapınca zinde olduğunu ifade ederek, “Sabah kahvaltısını ciğerle yapmak çok ayrı bir kültür. Ben bir zararını görmedim. Gelip arkadaşlarla sabah gelip yemek başka yerlerde ilginç gelebilir ama Adana’da bu kültür var. Yıllardırda devam ediyor” dedi.